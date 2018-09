Risposta all’ultima comunicazione del D.G. in merito alla situazione del San Camillo

Di:

Risposta all’ultima comunicazione del Direttore Generale in merito alla situazione del San Camillo.

Come avevo accennato nella mia lettera del 30 agosto il Direttore Generale, se pur con un po’ di ritardo questa volta, ha assicurato alla comunita’ di Manfredonia il suo impegno a mantenere operative tutte le strutture ospedaliere.

Caro Direttore, non me ne voglia, io non ce l’ho con Lei perche’ e’ solo un pezzo della complicata macchina burocratica regionale sanitaria. Ma ci sono responsabilita’ sue specifiche in quanto, come ho ribadito nella mia lettera, la situazione e’ peggiorata rispetto a nove mesi fa e il nostro Ospedale non solo si trova in stato comatoso ma adesso dobbiamo temere che si stacchi anche la spina, per parlare in termini sanitari.

Lei aveva promesso bandi di concorso per reperire personale medico soprattutto per quanto riguarda l’Ortopedia e l’Anestesia. Qualche concorso e’ stato bandito ma e’ rimasto lettera morta. Per esempio per l’Ortopedia sono arrivate diverse domande di ortopedici ma Lei asserisce che le procedure concorsuali sono complicate, che occorre molto tempo ecc..

Caro Direttore, volere e’ potere. Se la situazione e’ critica, e la nostra lo e’, in questi casi si accellerano le procedure come si faceva tempo fa. Questi problemi non si risolvono con gli algoritmi. Sedute operatorie vengono saltate per insufficienza di personale medico. Sono a rischio in questo modo sia l’Ortopedia che la stessa Chirurgia. Allora verrebbe da pensare, spero di no, che e’ una presa in giro o che ci sia (ma certamente non lo e’) un progetto per chiudere definitivamente l’ospedale. Dopo la chiusura dell’Ostetricia e’ toccata ora alla Pediatria e si teme la ristrutturazione dei locali in favore di qualche altro servizio. E’ curioso come dopo la chiusura dell’Ostetricia si e’ precipati a ristrutturare i locali per altre destinazioni e adesso la Pediatria. In questa situazione Le sembra che possiamo credere alle sue assicurazioni? Se proprio vuole dimostrare fattivamente il bene del nostro Ospedale, per esempio, nell’attesa dell’espletamento dei concorsi, autorizzi dei turni aggiuntivi .

Per quanto riguarda l’Ostetricia il trasferimento del personale infermieristico, delle ostetriche e anche quello medico e’ una ulteriore dimostrazione di voler chiudere un servizio essenziale per le nostre donne. Al primario dell’Ostetricia di Cerignola vogliamo dire che se ne faccia una ragione perche’ le nostre donne non andranno mai a partorire a Cerignola in quanto si preferisce San Giovanni e Foggia per ovvii motivi logistici e di tradizione. Allora almeno per l’attivita’ ambulatoriale essenziale faccia ritirare gli ordini di servizio di trasferimento perche’ ormai siamo al colmo.

Un discorso a parte meritano i nostri cari rappresentanti politici. Sono sicuro che in tutta l’Italia non esiste una sola citta’ con 60 mila abitanti che abbia tre Deputati della Repubblica e due Consiglieri Regionali. A parte notizie che mi arrivano sul consigliere Giandiego Gatta e del Sindaco Riccardi che almeno si sforzano di far sentire la propria voce, per gli altri silenzio assoluto. Non e’ che con questo potenziale politico vogliamo dominare sugli altri ma e’ un controsenso che addirittura veniamo continuamente penalizzati da anni e non si riesce neanche a mantenere dei parametri minimi. Nelle ultime elezioni politiche sono stati privilegiati due deputati di 5 Stelle che secondo il loro dire portano una ventata di gioventu’ e di impegni sociali e ci vogliamo credere. Vediamo cosa sapranno fare in concreto. Il tempo e’ sempre un galantuomo. Mi fermo qui ma voglio ricordare un nostro deputato di vecchia data, ancora oggi sullo scranno di Montecitorio, a cui gia’ da 10 anni avevo fatto presente di questa possibilita’ di smobilitazione del nostro presidio ospedaliero. Ma i deputati si sa, si sentono al di sopra di tutto, capiscono tutto, risolvono tutto, e mi fu risposto di non preoccuparmi perche’ lui e gli altri del suo partito avrebbero vigilato. Dopo tre mesi sono ritornato per dirgli che i giochi stavano per essere chiusi e lui ha continuato a dirmi di non preoccuparmi, Infatti ora ci troviamo in questa situazione. Allora anche quando il Direttore Generale ci dice di non preoccuparci allora e’ il momento di preoccuparsi.

A breve organizzeremo una grande manifestazione cittadina in favore dell’Ospedale. Invito gia’ da adesso tutte le forze sociali, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato, le parrocchie a mobilitarsi come gia’ e’ avvenuto in passato, per esempio, per l’Energas perche’ i Direttori Generali passano, come diceva un grande saggio, ma i danni poi restano.

La nostra cara Madonna di Siponto ci dice di essere contenta il giorno della sua processione per l’enorme partecipazione dei fedeli ma ci invita anche ad essere dei cittadini attivi che sanno difendere i propri diritti.

Voglio assicurare gli interessati che sono sempre disponibile per un confronto aperto, che si faccia presso l’ASL, presso una testata giornalistica ecc. .non ha importanza, così possiamo chiarirci.

Manfredonia, 18 settembre 2018

Dr. Michele Troiano