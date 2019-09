Algoritmi per predire malattie cardiache

Di:

(ANSA) – BARI, 18 SET – Una ricerca dell’Università di Bari punta a “diagnosticare o addirittura prevedere l’insorgere di determinate malattie, quali il diabete mellito di tipo 2 e le malattie cardiovascolari”, indagando la loro correlazione con il ‘microbioma’, il patrimonio genetico dei batteri ospitati in particolare nell’intestino umano.

Uno studio per cui è necessaria una duplice formazione, di biologia in ambito genomico e di informatica in intelligenza artificiale (machine learning): partendo da persone malate, vengono compiute analisi per conoscere il loro microbioma, puntando a creare modelli predittivi algoritmici, che dicano quanto è probabile che una persona si ammali in futuro.