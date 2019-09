Champions, Juve rimontata dall’Atletico

Di:

Juve rimontata dall’Atletico Madrid in Spagna, nella prima giornata di Uefa Champions League.

Dopo il primo tempo in parità, i bianconeri sono passati in vantaggio nella ripresa con Cuadrado al 48′. In seguito il raddoppio di Matuidi al 65′.

Poi la rimonta degli spagnoli con S. Savic al 70′ e Herrera al 90′ dopo un calcio d’angolo.

I bianconeri hanno sfiorato il 3 -2 nel finale con un’azione personale di Cristiano Ronaldo.

Esordio amaro per l’Atalanta in Champions: 4 – 0 la sconfitta con la Dinamo Zagabria.

Redazione StatoQuotidiano.it