Edoardo Tresoldi inaugura Simbiosi

Scolpita dal paesaggio circostante, Simbiosi giace su una collina – nata proprio dall’azione trasformativa della natura – come un parallelepipedo finestrato e aperto verso il cielo, ad un’altezza di 5 metri, delineando così uno spazio di sosta e contemplazione per chi vuole concedersi un po’ di tempo.

Qui, quasi come se volesse sfidare la forza di gravità, l’installazione mostra le sembianze di una rovina sospesa tra architettura, natura e dimensione temporale, dove la trasparenza della Materia Assente, espressa attraverso la rete metallica, per la prima volta è ibridata con la presenza della materialità delle pietre locali: una compenetrazione scultorea tra architettura e natura, propria della tradizione del Parco Arte Sella, noto ormai da oltre trent’anni anni per la sua fama di galleria a cielo aperto, dove elementi naturali e artificiali si intrecciano per mano di artisti e architetti di fama internazionale.

Simbiosi rappresenta, inoltre, un punto fondamentale nella carriera dell’artista che, indagando in forma nuova il concetto di rovina – inteso non più come processo di deterioramento, bensì plasmato dalla stessa materia assente che ne trattiene il peso definendone la forma – manifesta con quest’opera il proseguimento della sua ricerca sulla percezione esperienziale dello spazio e sul rapporto con gli elementi del paesaggio.

“Ho ricostruito una rovina, ma l’ho fatto seguendo regole insolite della materia” [Edoardo Tresoldi]

