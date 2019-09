“Ikea a Foggia?”, popolo del web si divide

Foggia. “ Perchè non dite che vogliamo una città più VIVIBILE SU TUTTI I PUNTI DI VISTA POI PENSIAMO AL ‘ikea?”. “ Certo,per andare a perdere tempo la domenica..ma per favore .Pensate ai collegamenti e ai trasporti con il resto dell’Italia, che siamo il nuovo terzo mondo”.

E ancora “macchissene di ikea. meglio decathlon”. “ Un aeroporto no eh?” . “ Magari”.” Poi a Bari chi ci va? Non lo permetteranno mai”.”A me l’Ikea non piace per niente… la trovo terrificante!!! 😂“.