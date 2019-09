In visita a Coppa Nevigata con il Touring Club di Manfredonia

Di:

Apertura straordinaria per un sito dalle caratteristiche archeologiche e culturali non accessibile “ordinariamente” al pubblico. Sabato 28 settembre, grazie al Touring Club Italiano – in collaborazione con Fondazione Re Manfredi, Gal DaunOfantino e ProLoco di Manfredonia – sarà possibile visitare gratuitamente il sito preistorico di Coppa Nevigata (Età del Bronzo).

La visita, oltre che dal console del Touring club italiano Michele De Meo, ideatore dell’iniziativa volta alla promozione e fruizione del territorio, sarà guidata dalla voce narrante del prof Alberto Cazzella, ordinario di Paletnologia dal 2001 presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università Sapienza di Roma che dal 1983 conduce campagne di scavo annuali nell’insediamento di Coppa Nevigata.

Proprio per questo suo importante impegno nella tutela e valorizzazione del territorio, lo scorso 28 agosto Cazzella è stato insignito del “XXVII Premio internazionale di cultura Re Manfredi”.

Informazioni su Coppa Nevigata

Il sito archeologico di Coppa Nevigata, posto a pochi chilometri ad ovest di Manfredonia, all’altezza dell’antica foce del Candelaro, presenta un’imponente stratificazione che indica un insediamento prolungato attraverso i millenni.

Gli scavi a Coppa Nevigata di questi ultimi anni hanno posto il sito in una prospettiva più ampia, durante il periodo neolitico si sfruttano le risorse della laguna e della pianura rivelando l’esistenza dell’agricoltura, testimoniata da semi di grano e orzo nonché da ritrovamenti di macine, macinini e frammenti di ceramica riferibili a contenitori decorati ad impressione, e portato in luce strutture, fossato di recinzione, che inseriscono il sito nella fitta trama di villaggi trincerati che coprono il Tavoliere durante tutto il neolitico.

Una serie di datazioni pone questi abitati fra il VII ed il V millennio a.C.,un momento più tardo, per ora appena indiziato (sub-neolitico), è emerso dagli ultimi scavi a Coppa Navigata, costituendo un aggancio con l’insediamento dell’età dei metalli.

Al momentaneo abbandono del villaggio, avvenuto probabilmente nella fase finale del Neolitico (fine IV millennio a.C.), segue la ripresa dell’occupazione all’inizio del secondo millennio nell’Età del Bronzo. In questo periodo l’economia continua a fondarsi sull’agricoltura e sull’allevamento. Per l’insediamento più antico, nell’ambito di questo periodo (fase protoappenninica, prima metà del II millennio) si hanno tracce di una capanna a margini curvilinei, che in epoca immediatamente successiva lasciò posto ad un grande muro, largo m.5,5, messo in luce per un tratto di una trentina di metri, nel quale si aveva un accesso realizzato con blocchi megalitici.

Per le visite si può prenotare da oggi alla mail manfredonia@volontaritouring.it oppure telefonando.