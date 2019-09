Incidente Autobus Tua: 17enne foggiana in coma farmacologico

Di:

Dei 23 feriti , tutti in codice giallo, che hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie, la maggior parte ha avuto una prognosi tra i 5 ed i 10 giorni, il conducente della vettura 25 giorni per ferite alla caviglia e al gomito ed un ragazzo di 12 anni per la frattura della clavicola ed un trauma cranico-facciale. Restano serie, invece, le condizioni della ragazza di 17 anni originaria di Foggia, ma residente a Pianella, gravemente ferita agli arti. In questa fase i medici hanno opportunamente deciso di predisporre un coma indotto per tenerla sedata, in attesa di poter effettuare un intervento chirurgico. Intanto ieri ha ricevuto la visita dell’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì che si è voluta sincerare sulle sue condizioni e su quelle di tutti i feriti. L’autobus, invece, è stato ricondotto nel parcheggio della Tua a Pescara, dove nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi rilievi. Il presidente della Tua Gianfranco Giuliante, intanto, ha annunciato gli esiti di un’indagine interna:

fonte http://www.rete8.it/cronaca/incidente-autobus-tua-solo-per-miracolo-evitato-il-peggio-17enne-in-coma-farmacologico/?fbclid=IwAR1IKbvz0yjuI7UAP7RPChYPlV-vU7ArPyoxKWoZyHYGbLP8rFSmyJt6NUA