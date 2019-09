Il politico e la bambina: le critiche dipendono da chi la mostra sul palco

Di:

Quando mesi fa ci siamo imbattuti in Greta, una sedicenne svedese con le treccine, il mondo dei media non ha potuto ignorare la novità della situazione. Una adolescente che osava sfidare gli adulti con un atteggiamento determinato, fatto di lunghe ore passate in luoghi simbolici della sua città, in un silenzio interrotto solo da messaggi affidati ai cartelli e successivamente, man mano che il fenomeno dilagava, da interviste.

La sua protesta era ed è ancora rivolta contro la degenerazione di ogni politica sul clima, in ogni luogo del Pianeta. Da qui è partito il suo lungo viaggio attraverso vari Paesi dell’Europa e dell’America. Qualcuno ha storto il naso sulla lunghezza dell’anno sabbatico che ha preso a scuola ma non ci sono state critiche eccessive perché il gioco valeva e vale la candela.

E dunque ha incontrato il gotha della politica europea per approdare, in stile rigorosamente corretto, quindi senza inquinare, negli Stati Uniti, per manifestare al Presidente la necessità di una revisione globale delle politiche sul clima.

Ci troviamo di fronte ad una bambina che prende l’iniziativa. Una giovanissima adolescente. Chiunque ci sia dietro di lei, è una novità assoluta che il ruolo di protagonista di questa Fiaba moderna – che vede una principessa intenzionata a distruggere in prima persona il Drago – sia solo suo, o almeno è lei che ci mette la faccia. Se la sua è solo velleità o se ci saranno risultati concreti, lo vedremo in tempi più lunghi.

La bambina sul palco di Pontida

E prima? Che cosa facevano i bambini di fronte ai problemi del mondo? Apprendiamo, dopo l’incontro di quest’anno a Pontida, che molti hanno criticato l’apparizione sul palco, a fine manifestazione, di una bambina accompagnata dalla sua mamma, dopo i noti fatti di Bibbiano.

La prima bambina restituita alla famiglia, in una vicenda di accertamenti che è appena iniziata e che presumibilmente durerà a lungo. Questa ostensione è stata criticata. I bambini vanno lasciati in pace, a fare, appunto, i bambini e non a diventare strumenti innocenti e inconsapevoli di propaganda politica, è stato detto da più parti.

Peccato che, come spesso accade, si guarda al fenomeno recentissimo, e ci si dimentica delle stesso fenomeno apparso anche prima. Neanche tanto prima. La sentinella di guardia che ha mostrato come a Pontida non sia accaduto nulla di nuovo è stato il web, cui è affidato l’archivio perenne di tutti i fatti, dai più piccoli ai più grandi. Con un semplice clic, si riprende al momento giusto ciò che era stato conservato o pensato addirittura seppellito.

La parte buona del programma

E’ diventata virale la foto di un noto ex segretario di un partito ora al governo, il quale su un palco tiene in braccio una bambina di origini africane.

Fuori i bambini dalla politica, si è tuonato in questi giorni, ma con il consueto linguaggio propagandistico che vede puntare il dito sull’avversario politico e sorvolare sui propri amici di partito. E’ un modello comunicativo ormai radicato. Nella parte fiabesca che la politica desidera affidare, nell’immaginario collettivo, alla figura del minore è assegnata simbolicamente ma anche concretamente, la parte buona, tangibile del proprio programma politico. Se il testimonial è un bambino, vi potete fidare di noi, ci comunica il sottotesto; siamo puri come i bambini. Anzi, guardiamo il mondo come bambini, con la loro fiducia negli adulti, che si occuperanno bene di loro, come fanno le buone mamme e i buoni papà.

Né si esclude, per credenti e non credenti, un riferimento inconscio al quel brano evangelico che fa parte del nostro substrato di pensiero: “Lasciate che i bambini vengano a me … Chi dà scandalo ai bambini è bene che si leghi una corda al collo e si getti nel pozzo”, l’unica frase dura pronunciata dal Ragazzo di Nazareth fra le poche, mai minacciose, che ha detto. E che in qualche modo appartengono a tutti.

Politici ai talk show

La comunicazione politica, se notiamo queste cose, deve evidentemente modificarsi. Meno bambini e più discorsi “adulti”. E qui tocchiamo un altro tasto sensibile: il modo spesso errato con cui gli adulti in genere e i politici in particolare comunicano fra di loro: parlano tanto ma non si ascoltano. Rito puntuale nei talk show dove si passa attraverso tutte le gamme del non ascoltarsi: non rispondere con precisione alla domanda posta dall’avversario di schieramento … fare sorrisetti di sufficienza mentre l’avversario sta parlando. E non è indolore tutto questo. L’interlocutore che parla e sa di non essere ascoltato comincia ad alzare il tono della voce, pensando così di risolvere facilmente il problema. L’interlocutore che vede in chi gli sta di fronte il sorrisetto di sottovalutazione, perde automaticamente la sua sicurezza, anche se cerca di non darlo a vedere.

Ascolto reciproco

L’ascolto reciproco è l’esercizio più difficile che esista. Dunque, meno chiacchiere, più risposte pertinenti che aiutino gli spettatori a comprendere la complessità del problema dibattuto, e meno sorrisetti ironici, che hanno la particolarità di sfiorare forme soft, ma altrettanto distruttive, di bullismo.

Tornando ai bambini, anche noi persone normali ci comportiamo come i politici senza nemmeno pensarci: cos’ altro sono infatti i nostri figli prestati alla pubblicità, dietro lauti compensi, con conseguente senso di soddisfazione che appaga soprattutto le mamme fra noi narcisiste?

Almeno l’esibizione sul palco di turno è gratis!

A cura di Maria Teresa Perrino,

Foggia, settembre 219