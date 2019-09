La famiglia Colantuono organizza da 5 generazioni il viaggio. Lo racconta una giornalista italo- americana

Di:

La transumanza sulla versione on line del New York Times. Le mandrie da San Marco In Lamis arrivano in Molise, a Frosolone. Un evento privato organizzato dalla famiglia Colantuono che, quest’anno, ha invitato alcuni giornalisti e documentaristi. Maria Russo, che scrive sul quotidiano americano ed ha i nonni di Frosolone, è rimasta affascinata dall’esperienza, quattro giorni di cammino faticoso lungo i tratturi, paesaggi mozzafiato fra gli ultimi cow-boy d’Italia. Il Tgr Molise racconta l’evento e l’articolo sul NYT, insieme al cibo che ha accompagnato il viaggio, dal caciocavallo alla ciambotta.

La tradizione

Si parte con l’ultima luna piena di maggio, quest’anno il 22. Carmelina Colantuono commenta: “Una grande orgoglio per la nostra famiglia (in foto di Pasqua Ritucci, ndr) essere sulla copertina di un giornale così importante, questa è una tradizione che manteniamo da 5 generazioni”. Anche i nipoti di 10 ai 15 anni sono entusiasti, partecipano alla transumanza e si profila, quindi, un nuovo ramo familiare alle prese con lunghe traversate. “Noi facciamo molti sacrifici, ci assumiamo molte responsabilità anche perché in alcune tappe i tratturi sono scomparsi, sepolti da costruzioni di tutti i tipi e dobbiamo usare la strada”. I giovani sono molto interessati, le scuole li seguono dal vivo quando si incamminano verso il territorio del Molise, loro stessi hanno illustrato percorsi formativi negli istituti di Serracapriola e di San Paolo Civitate, i luoghi che attraversano in Capitanata. “Le nuove generazioni sono anche interessate al turismo lento, in bici, a cavallo, a piedi”.

Valore economico e paesaggistico

Michele Pesante, presidente dell’Associazione ‘Tratturi e Transumanza’, per molti anni dirigente dell’ufficio Tratturi, commenta con entusiasmo l’interesse degli americani per questo rito che si svolge ancora, anche se non si tratta più di milioni di armenti nomadi tra Puglia e Molise ma di iniziative di alcuni privati. La famiglia Colantuono è di Frosolone, ha una proprietà terriera in località Stignano, agro di San Marco in Lamis, da questa fattoria è partito, a maggio scorso, il viaggio immortalato sulla copertina americana . “Una famiglia molto attiva, che nella produzione casearia segue il ritmo delle stagioni, non è solo una cosa nostalgica, è attenzione alla qualità.

Per questo lungo tragitto a cavallo arrivano da tutta Italia, anche da Bolzano l’ultima volta”. Ma non è solo questione di economia, di lana prodotta un tempo dalla pecore locali e poi battuta dalla concorrenza sul mercato della lana australiana e del sud America. “E’ un percorso di valorizzazione dei tratturi dal punto di vista paesaggistico, archeologico, ambientale, del turismo religioso, tutta la via Francigena passa di qui”.

Il lavoro che Michele Pesante sta svolgendo in questo momento riguarda il tracciato per unire Celle S. Vito, sui Monti Dauni a Monte S. Angelo: “Tutti i Comuni interessati dall’itinerario hanno redatto il piano dei tratturi, si tratta di mettere insieme la documentazione tecnica e di unire i lavori, Intanto usciamo sul New York Times”.

Paola Lucino