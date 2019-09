“Mafia Foggiana, al processo contro il racket non si presenta nessuno”

Di:

Il Tribunale di Bari dovrà decidere sul processo a trenta uomini dei clan che per anni hanno tenuto in regime di terrore la città di Foggia. Al processo non c’era nemmeno una delle persone che secondo gli inquirenti dell’Antimafia pugliese hanno subito estorsioni e minacce da affiliati ai clan Moretti, Sinesi e Lanza. Solo il Comune di Foggia ha avuto il “coraggio” di costituirsi parte civile. Perché accade questo? La risposta è molto semplice i cittadini hanno terrore non tanto degli scagnozzi coinvolti quanto dei capiclan che ancora oggi fanno tremare Foggia e i foggiani. Siamo di fronte ad un’inchiesta importante, che potrebbe assurgere a simbolo di una riscossa civile e morale dei cittadini foggiani. L’inchiesta è senza dubbio un tentativo forte di colpire la criminalità foggiana. Le famiglie Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla, secondo la ricostruzione dei bravissimi magistrati della DDA di Bari, hanno terrorizzato e inquinato la vita sociale, economica e politico-amministrativa dell’area foggiana. Estorcevano denaro senza distinzione sociale, dalle agenzie funebri alle imprese di grandi dimensioni, dalle discoteche ai costruttori edili. Il motto che terrorizzava era: “tutti devono pagare altrimenti…”.

Non si può sfuggire alla morsa dei ricatti e delle estorsioni pena la distruzione dell’azienda o la gambizzazione dei proprietari. I clan Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla, a Foggia sono lo Stato e, di fatto, controllano il territorio. Un’escalation senza soste che non risparmia nessuno neanche gli imprenditori agricoli. Molti degli accusati hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, come se si sentissero spalle al muro data la solidità del materiale probatorio a sostegno delle indagini. Ma accanto ai magistrati, in ogni caso, non ci sarà nessuno: tutti hanno paura, hanno terrore che poi lo Stato li abbandoni. Chi ha testimoniato contro le mafie purtroppo spesso è abbandonato dallo Stato. Testimoniare contro la mafia foggiana vuol dire decidere accettare di rischiare la propria vita e quella dei propri familiari e stabilire di non avere più un’esistenza normale. Testimoniare contro i mafiosi vuol dire compiere un atto di estremo coraggio, un gesto purtroppo eroico. Credo che se vogliamo estirpare il cancro mafioso dobbiamo smettere di rendere la vita impossibile a chi si schiera dalla parte dello Stato testimoniando contro i clan. Se lo Stato desse garanzie forti a chi testimonia contro il crimine organizzato, forse ci sarebbero più cittadini disposti a farlo.

Inutile nascondercelo, questo è uno dei punti cruciali della lotta contro le mafie in ogni parte d’Italia non solo a Foggia. L’operazione condotta dalla DDA di Bari e portata a compimento dalle forze dell’ordine testimonia come lo Stato si occupi senza sosta di contrastare le mafie pugliesi. Tuttavia, finché le mafie funzioneranno meglio dello Stato, purtroppo, saranno sempre vincenti. Allora cosa si può fare? A nostro giudizio il tema della lotta alle mafie attinente alla cd. cittadinanza democratica che è fortemente minacciata anche dalla scarsa partecipazione dei cittadini alla vita pubblica del Paese. Al fine di concorrere alla diffusione di una cultura di lotta alle mafie per rendere la nostra società, una democrazia compiuta, è necessario contribuire alla diffusione della conoscenza della realtà tra i più giovani, anche fornendo un’interpretazione autentica dei diversi fenomeni sociali che spesso sono rappresentati in maniera distorta. Dobbiamo impegnarci per sviluppare il senso di responsabilità individuale.

In questo modo si potrà garantire una partecipazione consapevole che possa rafforzare le basi di un coraggio civico sostenuto da uno Stato presente ed efficace nella lotta al crimine organizzato. Credo che a Foggia occorra investire sui giovani affinché il cambiamento culturale, che ha bisogno di tempi lunghi, possa attecchire con forza e consapevolezza. La stragrande maggioranza dei nostri giovani ritiene la mafia un impedimento rilevante per il proprio futuro e riconosce che le mafie possano influire negativamente sull’economia della regione e del Paese. A questo sentimento si accompagna, tuttavia, una sfiducia nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni, considerate contigue agli interessi criminali. Ecco perché i nostri ragazzi ritengono la mafia più forte dello Stato. A Foggia andrebbe dimostrato con i fatti che lo Stato invece è più forte della mafia e vince e protegge i cittadini che stanno dalla sua parte!

VINCENZO MUSACCHIO

Giurista e docente di diritto penale

presso l’Alta Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio in Roma (2011-2012)

Presidente dell’ Osservatorio Antimafia del Molise

Direttore Scientifico della Scuola di Legalità – don Peppe Diana – di Roma e del Molise