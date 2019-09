Manfredonia mobilitata per la salute e la cultura

Di:

Manfredonia, 18 settembre 2019. SALUTE e cultura sono le due facce della stessa medaglia di cui l’uomo non può fare a meno e che in qualche modo tiene in conto sia pure con alterne fortune. Così che mentre per la salvaguardia e tutela della salute è necessario ricorrere a manifestazioni di piazza per affermare il diritto per l’appunto alla salute, per la cultura si intensificano le iniziative per evidenziarne le opportunità di usufruire i tesori a disposizione.

SULL’UNO e sull’altro fronte Manfredonia è presente attivamente. In Piazza del Popolo si è svolta la manifestazione “3 ore per la salute” per richiamare l’attenzione sui siti “SIN”, i siti industriali inquinati di interesse nazionale per i quali non è stata attuata in toto o parzialmente la bonifica. Manfredonia con Taranto sono state le città pugliesi che hanno aderito all’iniziativa organizzata in diverse città SIN. I partecipanti alla manifestazione hanno indossato una maglietta bianca, il colore per antonomasia di purezza e pulizia.

MANFREDONIA rientra – è stato ricordato nel corso della manifestazione dalle associazioni culturali promotrici – nei SIN a causa dei danni procurati dall’industria ex Enichem, ubicata nella piana di Macchia a ridosso di Manfredonia. Secondo i dati esposti dagli organizzatori, la bonifica sarebbe stata eseguita solo per il 18 per cento. Grande preoccupazione è stata espressa per la falda acquifera minacciata dalle sostanze inquinanti che hanno raggiunto la profondità di 18 metri. Di qui la necessità “di dare una sveglia alle nostre coscienze per la costruzione di una cittadinanza attiva”. Un appello rivolto essenzialmente “alle nuove generazioni perché guardino più lontano nella ricerca di buone prassi nell’ottica dell’educazione alla sostenibilità”

CONNESSE con le “Giornate europee del patrimonio” che si celebrano in tutta Italia, sono le due giornate di sabato 21 e domenica 22 prossimi, che Manfredonia dedica a “Un due tre…Arte cultura e intrattenimento”, il tema individuato in sede europea per gli European Heritage Days. <Una occasione – si evidenzia – per riflettere sul benessere che deriva dall’esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed evasione”.

L’ARTICOLAZIONE delle GEP manfredoniane, è sviluppata dalla direzione del Museo nazionale archeologico di Manfredonia e Parco di Siponto con la collaborazione del FAI Puglia, i due centri focali dell’offerta culturale dell’area, che sabato osserveranno una apertura straordinaria anche alla sera, mentre domenica, con inizio alle 10,30, è previsto un convegno presso la sala “Torre dell’Annunziata” del castello svevo-angioino cui parteciperanno esperti del settore dei beni culturali. Il tema è quello del patrimonio storico-artistico del territorio sipontino, ma soprattutto sarà l’occasione per conoscere lo stato dell’arte delle opere in corso di realizzazione presso la struttura museale (interventi di illuminotecnica, abbattimento delle barriere architettoniche, musealizzazione) che dovranno consentire la riapertura al pubblico delle sale museali e delle conseguenziali prospettive di iniziative in collaborazione col FAI.

Michele Apollonio