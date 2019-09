“Non credo che la scissione di Renzi interesserà il Pd pugliese”

Di:

https://www.youtube.com/watch?v=4kApVNvn9IM

“Era tutto previsto, ogni volta che fa un gesto buono – e il contributo a questo governo è stato una cosa positiva – ne fa sempre uno contrario”. Commenta così il governatore Michele Emiliano la scissione di Matteo Renzi a RadioTelevisione Mezzogiorno: “Mi dispiace perché dal punto vista umano e politico, mi sembra un gesto che indebolisce l’Italia. Il governo stava per partire, un minimo di rispetto verso il presidente del consiglio avrebbe potuto utilizzarlo. La struttura del Pd pugliese non credo che verrà interessata da questa scissione, poi ci sono singole personalità che non spostano la struttura del partito e del centrosinistra”.