Rapina a Stornarella, quattro banditi prendono di mira una sala slot

Un’altra rapina si è verificata nel territorio dei Cinque Reali Siti. L’ultima, in ordine di tempo, è avvenuta ieri sera a Stornarella, dove quattro banditi, a volto coperto e armati di fucili e pistole, hanno preso di mira una sala slot situata in Via Giusti.

fonte https://ilmegafono.eu/2019/09/18/rapina-stornarella-quattro-banditi-prendono-mira-sala-slot-via-giusti/