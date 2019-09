Vigiano “Deborah Prencipe, siamo ancora a disposizione per assistenza legale”

Foggia. ”Giorni fa, nell’esprimere solidarietà e vicinanza alla sig.ra Deborah Prencipe per il vile gesto razzista subito ad opera di una signora del nord, prima dichiaratasi leghista e successivamente semplicemente affetta da menopausa, le garantivo assistenza legale gratuita nel caso in cui avesse voluto tutelare i suoi diritti violati indegnamente. Sulla questione i post contraddittori pubblicati soprattutto dalla compagna della Prencipe non consentono di capire se quest’ultima voglia agire legalmente o se, come pare, abbia desistito dalla tale scelta, che merita comunque un plauso dimostrando la superiorità di noi meridionali rispetto ai razzisti settentrionali, che comunque, spiace dirlo, esistono ancora.

Avevo altresì chiesto alla sig.ra Deborah Prencipe di mettermi a disposizione tutta la documentazione relativa all’espisodio in questione, anche perchè quale segretario della Lega di una città del sud volevo e voglio andare in fondo alla questione perchè, al netto della menopausa della signora, se questa putacasso risultasse una tesserata della Lega andrebbe espulsa dal partito immediatamente, a dimostrazione che la Lega è altra cosa rispetto a questi comportamenti e che il razzismo è cosa diversa dal pretendere il rispetto delle regole. E non mi si dica che per motivi di privacy non è possibile che io abbia la tale documentazione, visto che alla trasmissione radiofonica “La Zanzara” sono state fornite le generalità della signora Patrizia, tant’è che è stata raggiunta telefonicamente. Tanto premesso e ritenuto, reitero l’invito alla sig.ra Deborah Prencipe, nella speranza che questa volta sia più fortunato!”.