Voleva fare una strage, condannato 73enne di Carapelle

La Corte d’assise di Foggia condanna in primo grado a 10 anni e 4 mesi il 73enne Vincenzo Morea di Carapelle.

Lo scorso 23 Febbraio il Morea tentò di far esplodere 6 bombole del gas presenti nella propria abitazione, all’interno di una palazzina, al fine di togliersi la vita e causare una strage. Il tentativo non andò in porto grazie al pronto intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco allertati dagli stessi coinquilini per il forte odore di gas proveniente dall’appartamento del soggetto. Vincenzo Morea fu arrestato dai Carabinieri con l’accusa di strage e atti persecutori ai danni dei coinquilini.

fonte www.cerignolaviva.it