Assolto e scarcerato figlio violento a San Severo

Foggia, 18 settembre 2020. Nella giornata odierna si e’ celebrato il processo a carico del sanseverese F.M. , classe 1989. Il giovane era stato arrestato nel dicembre scorso con l’accusa di aver estorto denaro piu’ volte ai genitori minacciandoli anche con un coltello. Le indagini nascevano dalle denunce proprio delle persone offese esasperate dalle continue richieste di soldi. Il difensore dell’imputato , l’avv.Giuseppe Casale, ha insistito per l’assoluzione sostenendo che i fatti non erano punibili per il contesto in cui si erano svolti. Il pubblico ministero invece aveva concluso per la condanna a due anni di reclusione. Il giudice ha accolto la tesi difensiva e ha disposto l’immediata liberazione dell’imputato detenuto da alcuni agli arresti domiciliari fuori San Severo.