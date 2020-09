Malore alla stazione di servizio: muore 68enne foggiano sulla A14

(abr24) MMentre si trova nel bagno dell’autogrill, avverte un malore che non gli lascia scampo. È morto così, alla stazione di servizio Cerrano Nord, sull’autostrada A14, nel territorio comunale di Pineto, un uomo di 68 anni residente a Foggia. I presenti, capito quanto stava accadendo, hanno buttato giù la porta ed hanno iniziato il massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo del 118, intervenuto con l’elicottero da Pescara e con l’ambulanza di Atri. Nonostante i tentativi di rianimarlo per il 68enne non c’è stato nulla da fare. Fonte: abr24