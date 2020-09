Bonafede: “Foggia zona di trincea della giustizia, lo Stato deve essere più presente”

“Foggia è una zona di trincea della giustizia ed è una zona in cui lo Stato deve affermare la propria presenza. Lo Stato a Foggia deve essere presente con tutte le risorse necessarie”, così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, parlando al termine di una visita a sorpresa al tribunale foggiano, poco prima di una rapina avvenuta proprio in un bar della città pugliese, durante la quale è rimasto ferito gravemente il figlio del titolare. “A Foggia è previsto un ampliamento della pianta organica di sei unità: tre in Procura e tre in Tribunale“, ha rassicurato il ministro, senza dimenticare che però i problemi di legalità sono di tutta la Regione. “I cittadini sappiano che per il ministero della Giustizia ci sono situazioni di trincea, in cui riteniamo che la legalità, l’affermazione della legalità sia uno dei punti di partenza per il rilancio di una terra meravigliosa come questa”, ha concluso.

Punto stampa da Foggia dopo la visita "senza preavviso" al Tribunale. Pubblicato da Alfonso Bonafede su Giovedì 17 settembre 2020

Fonte: ilfattoquotidiano