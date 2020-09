Campo: “Emiliano modello di gestione della crisi economica”

“La Puglia di Michele Emiliano e del centrosinistra sโ€™impone come modello di gestione della crisi economica post Covid-19. ๐—˜ฬ€ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ฎ, ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐Ÿณ๐Ÿฌ ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ, ๐—น๐—ฎ ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ ๐—น๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ ๐—ถ๐—ป ๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฎฬ€.

Ed รจ di circa 1miliardo di euro il valore dei mutui contratti negli ultimi 2 mesi grazie alle garanzie e al contributo a fondo perduto della Regione Puglia.

Questa non รจ propaganda elettorale. Questa รจ capacitร politica e di governo.

Ed รจ di questa che abbiamo bisogno per emergere piรน forti dalla crisi.

Siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare il nostro viaggio verso il futuro della Puglia”.

Lo riporta il Consigliere regionale in Puglia 2015-2020 e Capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico Paolo Campo.