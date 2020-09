Comunali a Lucera, la vera battaglia è fra i “tutoliani” di ieri e di oggi

Le comunali trainano le regionali a Lucera, dove una serie di leader nazionali, parlamentari, candidati da altri luoghi della provincia, hanno fatto la loro visita elettorale in questi giorni. Una competizione importante non solo perché si vota contemporaneamente con il rinnovo dell’assemblea regionale, che è già tutto dire in quanto a effervescenza nel paese, ma riguarda il futuro del “tutolismo” a Lucera. L’ex sindaco Tutolo, candidato alle regionali, lascia tre dei suoi ex amministratori a contendersi la fascia da sindaco, Fabrizio Abate, Francesco Di Battista e Giuseppe Pitta, come fosse la scomposizione dell’uno, cioè del loro già sindaco. La staffetta, in realtà, si svolge fra Pitta e Tutolo, e non è solo stata annunciata ma sbandierata sui palchi, uno scendeva e l’altro saliva, rivendicando per sé i successi. Ma è tipico di ogni campagna elettorale.

Abate e Di Battista hanno giocato in autonomia la loro partita, spiegando altri punti nevralgici per la città, dal personale impiegato al comune alle questioni urbanistiche. Uno slalom fra argomentazioni dell’avversario fino a qualche settimana prima non solo alleato ma anche in amministrazione condivisa. Cosa ne sarà di queste tre diversi “frutti” del tutolismo? Se andranno al ballottaggio fra loro, resterà o meno l’impronta del loro fondatore? Pitta ha detto in un comizio: “Non ci sarà nessun ballottaggio e riguardo alle regionali, qui arrivano galoppini per dire di votare uno esterno -cioè non Tutolo, ndr- ma questa amministrazione lo sostiene”. Nel 2019 erano 4 candidati sindaci, oggi corrono in 6.Lucera al voto. Dall’ex coalizione di Tutolo 3 candidati sindaci, 6 in totale In ogni caso, contro chi e se si giocherà un secondo round, si vedrà.

Da soli conduce la sua partita il M5s, che ripropone la candidata Raffaella Gambarelli, quasi la stessa lista del 2019. La pentastellata è stata consigliere comunale per un anno. Nicola Bernardi, attivista di Lucera, sottolinea il poco tempo avuto a disposizione per organizzare ogni cosa di nuovo: “Le dimissioni di Tutolo sono state formalizzate il 23 luglio, noi il 4 agosto abbiamo presentato la lista, forse qualcuno che già sapeva è stato avvantaggiato”. Insomma, almeno negli ambienti non strettamente tutoliani, l’annuncio è arrivato come un lampo a ciel sereno. “Nel 2014 abbiamo ottenuto 400 voti, nel 2019, 880, se riuscissimo a raddoppiare di volta in volta il consenso dell’elettorato faremmo un pellegrinaggio all’Incoronata”.

Il M5s si è ritagliato uno spazio non semplice in una città in cui il voto di protesta, come si configurava fino a qualche tempo fa quello grillino, era monopolizzato dal primo cittadino. Nessun accordo, per la frettolosa organizzazione, con il Pd, cui hanno “strappato un seggio” nel 2019, posto che il partito alleato con Abate spera di riconquistare.

Dal centrodestra i commenti di Michele Consalvo, consigliere comunale uscente di Fi, candidato sindaco nel 2019, su come si è svolta questa campagna elettorale e sulle scelte: “Tutolo ha demonizzato completamente la vecchia politica scardinando il sistema dei partiti, 10 anni fa ha anticipato il populismo civico dei grillini e quello politico di Salvini”. In quanto alla coalizione di centrodestra che si presenta divisa fra De Sabato e Brescia: “Deriva proprio dal voler portare volti nuovi. Io non demonizzo il vecchio, né faccio di tutta l’erba un fascio, sia De Sabato che Brescia sono persone spendibili in quanto a credibilità personale, l’esprienza è di supporto ai giovani. Il fatto è che a Lucera bisogna ritrovare fiducia nei partiti. Resto iscritto a Forza Italia mentre con il mio gruppo stiamo organizzando un gruppo di civici”.