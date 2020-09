Dell’Erba: “Ci ho messo il cuore, la gente ha capito e mi ha dato fiducia”

Foggia, 18 settembre 2020. A poche ore dal voto il candidato alla Regione Paolo Dell’Erba, nella lista La Puglia Domani con Fitto Presidente, ha ripercorso questa straordinaria occasione di incontrare la gente di Capitanata parlando di opportunità e di soluzioni concrete.

“È stato un percorso ricco di ostacoli ma ancor più di soddisfazioni. Strada facendo ci siamo circondati di gente propositiva, che ha voglia di partecipare e di far parte di un nuovo progetto, di un nuovo modo di fare politica. Le urne ci diranno se questa sensazione positiva si tradurrà in un risultato di cambiamento, una piccola rivoluzione. Domenica e lunedì la gente di Capitanata saprà far valere il diritto a questo cambiamento”.