Emiliano: “Il mio unico partito è la Puglia, Fitto candidato dal leader della Lega Nord”

“Prima eravamo rassegnati ad essere una terra citata solo per scandali, guai, una terra assimilata alle altre terre del sud che combattono la mafia, le sorelle regioni del sud, perché il sud è una grande speranza dell’Italia e dell’Europa, ma 15 anni fa non eravamo così”. Michele Emiliano dal palco nel drive-in a Bari tiene un intervento fra poesia e concretezza, oltre che ripercorrendo questi 5 anni, 15 del centrosinistra, di governo. “15 anni fa non eravamo così, abbiamo ripreso la felicità con cinema, musica, l’aerospazio che cresce in mezzo agli ulivi e la sanità per cui eravamo gli ultimi prima nei livelli minimi di assistenza”.

Proiettati dei video di donne in fila per una mammografia al Policlinico di Bari per mostrare com’era la sanità ai tempi di Fitto. Video su come ha gestito il Covid, altro che “commissariare la Puglia, il personale assunto anche per far fronte alla prossima ondata di Covid che sta arrivando”. Nel lungo flashback, la storia delle trivellazioni, gli scontri con Renzi . “Il mio unico partito è la Puglia”, un concetto con cui si è instaurato un buon dialogo con Zingaretti. “Noi guardiamo negli occhi ministri e parlamentari, sanno che i pugliesi pugliesi approfondiscono i dossier quando li incontriamo”.

Fra i passaggi politici: “Se avessimo avuto la stessa alleanza che regge Conte noi avremmo vinto prima di cominciare, invece siamo qui a combattere per conto di Italia Viva, per conto del Ms5 per impedire il ritorno del buio. Lunedì festeggeremo la più grande gioia che si possa immaginare. Non sarò mai la protesi di nessuno ve lo prometto. I nostri avversari parlano di conquistare la Puglia, se è un linguaggio di guerra sappiamo rispondere. Fitto è stato candidato dal leader della Lega nord, da gente che non ci ha mai rispettato, invece la Puglia è padrona del suo destino, non ci facciamo comandare da nessuno con la testa in Lombardia, ma a casa nostra comandiamo noi, alla nostra storia non rinunciamo, a quel futuro non rinunciamo, siamo qui per coltivare i nostri sogni”. Ha ammesso che ci sono stati degli errori durante il suo governo, come ha detto anche Nichi Vendola in questi giorni di massimo sostegno, comunque, a Emiliano, per cui dal palco il governatore ha ringraziato. “Ma la colpa di questi errori è mia, non di questa comunità, degli errori si fa tesoro per andare avanti. Andiamo a vincere”.