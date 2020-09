Escludendo pre-ricoveri ospedale, 15 tamponi al giorno a Manfredonia per il Covid_19

Manfredonia, 18 settembre 2020. Sin dallo scorso febbraio 2020, l’emergenza sanitaria relativa al nuovo coronavirus ha posto innanzitutto un interrogativo: quanti tamponi vengono eseguiti ogni giorno sui cittadini Nelle rispettive aree di riferimento?

Partendo dall’Italia, con dati riferiti a questo pomeriggio, si segnala innanzitutto un incremento nazionale dei casi Covid pari al +0,65% (ieri +0,54%) con 294.932 contagiati totali, 216.807 dimissioni/guarigioni (+853) e 35.668 deceduti (+10); 42.457 infezioni in corso (+1.044).

“Oggi sono stati elaborati a livello nazionale 99.839 tamponi (ieri 101.773); 1.907 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,91% (ieri 1,55%). Ricoverati con sintomi 2.387 (+39); terapie intensive -4 (208). A livello nazionale, i nuovi casI provengono soprattutto dalla: Lombardia 224; Campania 208 (solo 7.460 tamponi); Lazio 193; Sicilia 179 (soli 6.329 tamponi); Veneto 176; Liguria 158 (solo 3.955 tamponi); Piemonte 127 (solo 4.786 tamponi); Emilia Romagna 121″. (fonte sole24ore).

In Puglia, oggi stati registrati 3.773 test e sono stati registrati 84 casi positivi (24 nel Foggiano).

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 368.571 test in Puglia. 4.273 sono i pazienti guariti. 1.986 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.836, così suddivisi: 2.640 nella Provincia di Bari; 551 nella Provincia di Bat; 753 nella Provincia di Brindisi; 1.606 nella Provincia di Foggia; 743 nella Provincia di Lecce; 490 nella Provincia.

Per Manfredonia (ad oggi 22 positivi Covid ufficiali, 26/27 considerando anche i sipontini residenti a Borgo Mezzanone), ad oggi il numero medio di tamponi eseguiti dai relativi dipartimenti dell’ASL Foggia, per la città sipontina, è pari a circa 15 test. In questo dato non sono ricompresi i test eseguiti per i prericoveri in ospedale a Manfredonia, svolti direttamente in sede.

