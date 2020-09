Femminicidi nel Foggiano. Cafarella “Noi ci siamo, dalla violenza si può uscire”

Cerignola, 18 settembre 2020. Quattro anni dall’apertura del Cav, il Centro Antiviolenza, domenica 20 settembre. “E vogliamo far sentire la nostra presenza e non dimenticare che il 6 luglio si è avuto a Cerignola ancora un altro femminicidio”. A precisarlo, la responsabile del Centro, la psicologa Francesca Cafarella, che aggiunge con determinazione e passione: “Vogliamo dire ancora alle donne che subiscono violenza che noi ci siamo, che dalla violenza si può uscire, soprattutto se si incontrano persone esperte in grado di aiutarle e le nostre operatrici sono appositamente formate proprio al fine di fornire un valido aiuto mirato”.

Negli anni scorsi, l’Equipe del CAV, l’associazione Fiori di Loto e l’amministrazione comunale avevano sempre organizzato degli eventi di partecipazione attiva in occasione della ricorrenza, ma quest’anno non sarà possibile a causa delle restrizioni necessarie per l’emergenza Covid19. Il centro continua però a voler far sentire la sua presenza sul territorio di Cerignola e dei Cinque Reali Siti sottolineando che attiva rimane la sua importante funzione di supporto alle donne vittime di violenza. “Durante il lockdown il centro non si è fermato” racconta infatti Francesca Cafarella “ha fornito supporto telefonico e informatico attraverso la pagina Facebook dedicata ed ha continuato a svolgere il percorso di supporto psicologico alle donne attraverso videochiamate con la nostra psicologa”.

Nel periodo tra marzo e maggio il numero di richieste d’aiuto attraverso telefonate è raddoppiato, circa 300 ne sono arrivate sul reperibile del CAV di Cerignola, oltre ai 20 contatti stabiliti tramite la pagina Facebook. È stato per alcuni versi difficile aiutare le donne che subivano violenza ma che, nell’arco della giornata, non avevano alcun momento di libertà dovendo rimanere in casa con l’autore delle violenze, spesso compagno o marito, date le restrizioni ad uscire operate durante il lockdown.

“Tali restrizioni hanno messo a dura prova queste donne che hanno dovuto trovare un modo per contattarci senza essere scoperte. E, conseguentemente, nemmeno noi potevamo contattarle e dovevamo aspettare il momento giusto per ricevere loro notizie”.

L’equipe CAV ha pensato di condividere dei post programmati per poter far sentire alle donne la loro presenza almeno attraverso i social, tramite Facebook. Le segnalazioni sono aumentate di molto durante la fase di emergenza da Covid19 e i casi presi in carico risultano essere stati del 10% in più rispetto a periodi precedenti. Purtroppo non è stato facile passare dal contatto telefonico alla presa in carico del caso dato che in quel periodo non ci si poteva recare fisicamente al centro.

“Su circa 20 telefonate ne avremo prese in carico una decina. Alcune riguardavano donne che subivano personalmente violenze; altre chiedevano chiarimenti per conto di situazioni viste e vissute da altre donne; altre ancora chiamavano per capire quali possono essere le azioni possibili da svolgere quando si subisce violenza e quali le conseguenze che possono derivarne”. Ora anche al CAV, ovviamente, bisogna seguire le misure relative al distanziamento sociale e all’uso della mascherina, “ma abbiamo ripreso le attività con una certa regolarità”. Il CAV non potrà però ripartire con l’attività di sensibilizzazione nelle scuole, “perché ci hanno detto che per il momento non si potranno consentire contatti o incontri con personale esterno”. E non è ancora possibile organizzare eventi pubblici che coinvolgano un certo numero di persone.

L’invito alla cittadinanza di Cerignola e dei Cinque Reali Siti rimane però forte, deciso, coraggioso, come nelle parole di Francesca Cafarella: “Si deve continuare a lottare per affermare la parità di genere e mostrare sempre più indignazione nei confronti delle forme di violenze. Una forma di lotta può già venire dal tentativo di non usare un linguaggio che tenda ad essere discriminatorio, maschilista”. Una scuola, per esempio, in Puglia, racconta ancora la responsabile del Centro, ha scelto una divisa differente per i maschi ed una diversa per le femmine, “già in quello, a mio avviso, è stata operata una distinzione tra i sessi che non fa bene alla costruzione di un rapporto tra gli esseri umani fondato sulla parità di genere”. Rimangono, inoltre, ancora vivi e praticati stereotipi di genere per cui, “per esempio, la femmina deve essere la principessa delicata che non deve arrabbiarsi e deve essere sempre gentile, il maschio invece deve essere quello più forte e che può avere potere sulle donne”.

In Puglia si andrà al voto per le regionali tra qualche giorno. “Noi come CAV ci siamo battuti perché in Puglia fosse adottata la legge per la doppia preferenza di genere. Sicuramente è un passo importante, ma speriamo che in futuro non debba essere più necessario, perché il fatto che sia richiesta l’affermazione di un principio, come quello della doppia preferenza di genere, è di per se discriminatorio perché in realtà il voto dovrebbe prescindere dalle distinzioni di genere ed essere rivolto alla persona”. Importante, comunque, sarebbe prevedere stanziamenti di più fondi per le attività da svolgere presso lo stesso Centro.

Intanto, il Centro organizza, opera. “Abbiamo attivato con l’ambito di Cerignola un progetto che si chiama Discrimination Free che prevede la partecipazione ad un corso rivolto alle donne che hanno subito violenza con la possibilità di percepire una indennità di frequenza di 4 euro ad ora ed il rimborso per spese viaggio. “Tecnico di Cucina” è la qualifica conseguibile a fine corso. Organizzatori: la cooperativa Ferrante Aporti che gestisce il CAV e l’ente di formazione Padre Pio di Orta Nova dove si terrà le lezioni e le attività.

“È un modo, tale corso, per favorire l’autodeterminazione delle donne e la loro autonomia incoraggiando il loro inserimento nel mondo del lavoro, perché sappiamo bene che la maggior parte delle donne vittime di violenze spesso non fugge da tali situazioni perché mancano di una propria indipendenza economica”. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato al 15 settembre, ma probabilmente sarà prorogato al 30 settembre. Le domande stesse potranno essere presentate presso la sede del CAV di Cerignola, in Via XX settembre, Tel.3428471648 oppure sull’indirizzo Pec dell’ambito territoriale di Cerignola ambito territorialecerignola@pec.it.

Daniela Iannuzzi