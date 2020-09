Fitto conclude a Maglie il tour elettorale, Emiliano al Drive-in di Bari

Bari, 18 settembre 2020. Conferenza stampa per fare il punto sulla campagna elettorale di Raffaele Fitto, con i coordinatori dei partiti che lo sostengono. Il candidato governatore del centrodestra concluderà stasera nella sua Maglie il tour verso le regionali 2020. “Una campagna elettorale entusiasmante che ci ha visto crescere, il nostro programma non l’abbiamo scritto dall’inizio, resta aperto per accogliere le proposte”. Per quanto riguarda l’amministrazione di Emiliano, Fitto ha ribadito le criticità già espresse, “la crescita della spesa pubblica improduttiva ad ogni problema è corrisposta la creazione di agenzie e l’aumento della pressione fiscale”.

Contro la “giostra del potere”, immagina una squadra che la smonti. “Il risultato è alla nostra portata”, ha concluso.Posta su fb tutte le più belle piazze che “gli hanno regalato in questi giorni, l’ultima emozionante piazza, al cuore della Puglia, sarà a Maglie”.

Emiliano conclude con effetti speciali al Drive-in antistante lo stadio San Nicola, un finale insolito intitolato E-Motion, “a basso impatto ambientale perché si svolgerà fuori dal centro abitato in un’area facilmente raggiungibile da tutte le province della Regione”, così si legge nell’invito social all’evento. Con la presentazione di Antonio Stornaiolo e con l’intervento del sindaco di Bari Antonio Decaro. Un altro evento nel Salento con le Sardine, Anpi, Link e Arci, è previsto alla stessa ora, alle 19.00 “Il Salento non è un gambero, la Puglia non si Fitta”.