Foggia, elezioni: posticipato al 28 settembre rientro scuole (ELENCO ISTITUTI)

ORDINA

per tutte le ragioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, che l’inizio

delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 degli istituti scolastici di seguito

elencati, già fissato per il 24 settembre 2020, giusta deliberazione della Giunta Regione Puglia n.

1050 del 02/07/2020, sia posticipato al 28 settembre 2020, anche in ragione dell’utilizzo di

molti istituti scolastici per le prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020:

1. Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia “S. G .Bosco” – prot. 100503 del 18/09/2020

2. Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre – Nicola Zingarelli” – prot. 100443 del

18/09/2020

3. Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” – prot. 100171 del 17/09/2020

4. Scuole dell’Infanzia e Primaria I ciclo “San Ciro” – prot. 100383 del 18/09/2020

5. Istituto Scolastico “Manzoni” . prot. 100378 del 18/09/2020

6. Istituto Tecnico “Notarangelo – Rosati” – prot. 100101 del 17/09/2020

7. Liceo Scientifico “Marconi” – prot. 100094 del 17/09/2020

8. Liceo delle Scienze Umane “Poerio” – prot. 100090 del 17/09/2020

9. Istituto Comprensivo Statale “Catalano-Moscati” – prot. 100086 del 17/09/2020

10. XII Circolo Didattico “Leopardi” – prot. 100085 del 17/09/2020

11. Scuola Secondaria Statale I grado “Murialdo” – prot. 100391 del 18/09/2020

12. Istituto Comprensivo “Foscolo-Gabelli” – prot. 100544 del 18/09/2020

13. Istituto Comprensivo “Parisi-De Sanctis” – prot. 100595 del 18/09/2020

14. Istituto Comprensivo “S. Chiara-Pascoli-Altamura” – prot. 100593 del 18/09/2020

15. Istituto Comprensivo Scuole Infanzia Primaria e Secondaria di I grado “E. De Amicis-Pio

XII” prot. 100601 del 18/09/2020

16. Istituto Tecnico “Giannone- Masi” – prot. 100589 del 18/09/2020

17. Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Pacinotti” – prot. 100602 del

18/09/2020

18. Scuola Elementare “S. Pio X” – prot. 100628 del 18/09/2020

19. Scuola Secondaria Statale di I grado “Bovio” – prot. 100635 del 18/09/2020

20. Istituto Comprensivo Statale “Alfieri-Garibaldi” – prot. 100648 del 18/09/2020

21. Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi” – prot .100646 del 18/09/2020

22. Asilo nido comunale “Tommy Onofri” – prot. 100652 del 18/09/2020

23. Scuole dell’Infanzia Comunali “S. Agazzi”, “F. Aporti”, “Arpi”, “Don Milani”, “A. Fresu”, “A.

Lepore”, “San Filippo Neri”, “L. Sturzo”, “Tagore”, e “G. Rodari” –prot. 100654 del

18/09/2020