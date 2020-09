GAL Gargano “Selezione contratto lavoro per realizzazione di un prontuario-vademecum”

Con Determinazione del Direttore Tecnico n. 32 del 14 settembre 2020, pubblicata sul BUR Puglia n.130 del 17.09.2020, sono stati riaperti i termini per la procedura selettiva pubblica, per titoli, per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo, per le esigenze dell’intervento a titolarità 2.3 del GAL Gargano (PO FEAMP 2014/2020) “Interventi per una commercializzazione 2.0” finalizzato alla realizzazione di un prontuario-vademecum per gli operatori addetti alla produzione primaria sulle procedure per il miglioramento della qualità igienico-sanitaria e della conservabilità del pescato.

Termine invio domande di partecipazione: ore 12:00 del 12 ottobre 2020

(nota stampa)