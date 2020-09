Leonardo Di Gioia: “Psr, grave bocciatura al Tar per Emiliano”

Bari, 18 settembre 2020. “Con varie ordinanze emesse in data odierna, il Tar con una bocciatura clamorosa, per l’ennesima volta, respinge la strategia della Regione Puglia in tema Psr e rispedisce al mittente le pompose dichiarazioni del Presidente Emiliano rese in un mortificante video social”.

E’ quanto afferma il consigliere regionale Leonardo Di Gioia che prosegue: “inammissibile la procedura incidentale prospettata ed assolutamente inconsistente quindi, sul piano amministrativo, l’annuncio dello sblocco dei pagamenti sulle misure ad investimento. Effetto di questo pronunciamento – spiega Di Gioia – sarà un ulteriore blocco e ritardo nella pubblicazione delle graduatorie. Il fatto di aver ipotizzato di pagare aziende prive di regolarità contributiva, senza bancabilità e cantierabilità, costituisce un vizio clamoroso nella procedura che ancora non trova riparo nei pur tanti atti che sono stati prodotti in questi mesi. Era evidentemente elettorale il tentativo di annunciare cose che sono lontane dal verificarsi. Serve serietà e verità. Doti molto rare in tempo di campagna elettorale”, conclude Di Gioia