“L’invenzione del presente”: a Manfredonia la Festa dei lettori

Manfredonia, Sta per partire la 16a edizione della Festa dei lettori, dal 25 al 28 settembre.

“Quest’anno il tema scelto è ‘L’invenzione del presente‘”, dice a StatoQuotidiano Luigi Starace. “Una riflessione che nasce dopo il periodo del lockdown e di convivenza con la pandemia. Un’edizione che sposa l’urgenza di immaginare il futuro ripensando azioni, comportamenti e progetti. Vivere il presente come tempo per costruire e ricostruire, partire e ripartire, esistere e resistere. Il qui e ora ci consente di concentrarci nella ricerca del nostro posto nel mondo. Afferriamo il presente per colmare le distanze e recuperare il tempo della prossimità, superando ostacoli reali e immaginari. Serviamoci del presente come di un tempo plurale e generoso, da dedicare a occasioni, opinioni, punti di vista, voci. Inventiamo la realtà”.