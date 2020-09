Manfredonia. Rufini carico “A Vieste per fare risultato”

Vieste, 18 settembre 2020. Domenica, alle ore 15,30, Parte ufficialmente la stagione sportiva del Manfredonia Calcio 1932, con la partita di coppa Italia Puglia di eccellenza, prima gara ufficiale della stagione, che vedrà come avversario, nel derby del Gargano l atletico Vieste.

Una società calcistica, quella del Vieste con una consolidata permanenza in Eccellenza che anche quest’anno è riuscita ad allestire un organico importante con la conferma di pedine importanti, tra cui Solitto ed capitano Colella, uno dei centrocampisti più tecnici e talentuosi della Puglia.

La squadra arriva preparata all’appuntamento, è quanto Mr Rufini ha dichiarato. “Vedremo in campo i 3 under, quindi due 2001 ed un 2002,mentre il modulo di partenza sarà quasi certamente il 3-5-2, ma con la possibilità di variarlo in corso di gara. Occorre partire con il piede giusto, fare risultato in trasferta, perché chi ben comincia, come si dice è a metà dell’opera“.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 18 settembre 2020.