Mattinata, lavori alla Galleria S. Benedetto: chiusa la “Variante”

Bari 18 settembre 2020 . Da lunedì 21 settembre sarà provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 688 “Variante di Mattinata “dal km 3,000 al km 9,935 in provincia di Foggia. Anas, infatti ha programmato i lavori per la realizzazione dell’impianto idrico – antincendio che prevedono l’esecuzione di opere civili all’esterno ed all’interno della Galleria S. Benedetto. Pertanto, al fine di poter eseguire le attività in piena sicurezza, il traffico veicolare sarà deviato sulle viabilità SS 89 e sulla SP 53 tutti i giorni compresi i festivi.

Il completamento dei lavori è previsto per venerdì 27 novembre 2020.