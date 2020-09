Premio Adriatico 2020: per la saggistica prevale il professore Illiceto

Manfredonia, 18 settembre 2020. L’ associazione “Irdidestinazionearte”, presieduta da Massimo Pasqualone, da alcuni anni è impegnata nella valorizzazione dei talenti italiani e ha come principale obiettivo la creazione di una rete nazionale ed internazionale di artisti e scrittori, che contribuiscono con le loro opere ed esposizioni a diffondere il vero significato dell’arte attraverso mostre in varie parti del mondo, premi letterari e presentazioni di libri.

L’ Associazione è ora impegnata nell’evento internazionale: “Premio Adriatico. Un mare che unisce”- edizione 2020, nel quale verranno tributati riconoscimenti a personalità di varie regioni italiane e nazioni che si affacciano sul mare Adriatico o che hanno costruito ponti e legami con le stesse ma, in ogni caso, che eccellono nel campo della poesia, teatro, giornalismo, arte, politica, sociale, sport, saggistica, musica, imprenditoria, scuola, narrativa ed anche un premio alla memoria.

La commissione designatrice per la regione PUGLIA del Premio Adriatico 2020, la cui premiazione si terrà a Bucchianico (CH) il 3 ottobre, presieduta da Elisabetta Grilli ed Angela Barratta ha designato per la sezione saggistica della regione Puglia il filosofo e scrittore prof. M. Illiceto, per aver in questi dieci anni prodotto opere di un certo rilievo prestando particolare attenzione a tematiche di grande pregnanza filosofica, etica e sociale, in chiave antropologica e religiosa, con un linguaggio e una scrittura narrativa che ha saputo unire la profondità speculativa con la incisività evocativa. Infatti, quello che ha molto colpito la commissione sono state le seguenti opere:

La persona: dalla relazione alla responsabilità. Saggio di ontologia relazionale, Andrea Pacilli Editore, 2014;

Dialogo sulla morte, Edizione Messaggero, Padova 2009 (con la prefazione del teologo Mons. Bruno Forte);

Il talamo e la tela, Laddove il dolore incontra l'amore, Morlacchi, Perugia 2015 (con la prefazione del filosofo Virgilio Melchiorre);

La parabola del terzo figlio. Il figliol prodigo nel postmoderno, Andrea Pacilli Editore, 2016;

Padri, madri e figli nella società liquida. Antropologia dei legami familiari, Andrea Pacilli Editore, 2017;

Variazioni sul tema, Andrea Pacilli Editore, 2018;

2018; Parola di donna. La figura di Maria in don Tonino Bello, La Meridiana editrice, Molfetta, 2020.

Inoltre la commissione è rimasta particolarmente colpita dalla Lettera che Illiceto ha scritto nello scorso mese di aprile in risposta al giornalista V. Feltri sulla questione dell’inferiorità dei meridionali per le argomentazioni volte a difendere i principi costituzionali della uguaglianza e della dignità della persona, oltre che per lo stile pacato e chiaro. Un testo che ha avuto un grande riscontro a livello nazionale tanto da raggiungere, sulla pagina fcb del quotidiano l’Attacco, ben oltre 5.000.000 visualizzazioni.

Per le altre sezioni attribuite alla regione Puglia ecco l’elenco degli altri premiati:

Giornalismo: Geppe Inserra

Musica: Gegé Telesforo

Poesia: Claudia Piccinno

Arte: Giovanna Maffei

Narrativa: Michelangelo Volpe

Teatro: Angela Curri

Sport: Vito Semeraro

Scuola: Adele Quaranta

Imprenditoria: Caterina Convertini

Politica: Antonio Scialpi

Sociale: Gaetano Del Prete De’ Cillis

Memoria: Joseph Tusiani