Roseto VF, Lucilla Parisi è con Paolo Campo “Impedire il ritorno di Fitto”

Foggia, 17 settembre 2020. Per la campagna elettorale delle elezioni regionali, Paolo Campo, come altri candidati, ha effettuato un tour per i Comuni della provincia di Foggia per incontrare amici e sostenitori. L’appartenenza al partito PD ha facilitato le iniziative anche per la questione logistica e organizzativa. Numerosi incontri con i giovani del PD e con i vecchi del PC storico. Oggi, a un paio di giorni dalle elezioni, Paolo Campo è sui monti Dauni per ascoltare l’intervento del sindaco di Roseto Valfortore Lucilla Parisi, primo sindaco donna della provincia di Foggia

“Bisogna fare ogni sforzo per impedire il ritorno di Fitto che ha già procurato danni in passato ma soprattutto per scongiurare una guida della regione con la Lega che fino a poco tempo fa ci denigravano ed oggi, che sanno dei soldi che ci arriveranno in Puglia, vorrebbero gestirseli”