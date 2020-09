Rubati 30mila euro tramite truffa bancaria: un foggiano tra i denunciati

(larena) Riceve una telefonata dalla banca e dal suo conto spariscono 30mila euro. E’ successo a un imprenditore vitivinicolo veronese che è stato raggirato con un attacco hacker chiamato “vishing”. L’uomo ha ricevuto una telefonata da un messaggio preregistrato che lo avvisava che il suo conto corrente era sotto attacco e lo invitava a contattare il prima possibile il numero indicato per bloccare la possibile frode. In realtà, proprio facendo quella telefonata, l’imprenditore è caduto nella truffa. Dalle indagini dei carabinieri si è scoperto che i responsabili della truffa sono due uomini e una donna, residenti nel napoletano, foggiano e viareggino, già pregiudicati per reati simili. I tre sono stati segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verona. Fonte: larena