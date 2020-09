Trasportati a Manfredonia 24 migranti sbarcati a Vieste

(GARGANO.TV) Sono risultati essere 24 gli immigrati clandestini sbarcati sulla costa di Vieste, spiaggia di “Baia Campi”, all’alba di oggi. Tra di loro anche donne e bambini di pochi anni di età. In un primo momento erano stati intercettati, una decina di persone. Ma non si esclude che ulteriori clandestini siano riusciti a dileguarsi e a far perdere le loro tracce. La Asl ha provveduto ad inviare sul posto una unità mobile per accertare le loro condizioni di salute, in particolare dei bambini. A tutti è stato prelevato il tampone per l’accertamento di eventuale contagio da coronavirus. Gli immigrati sono stati trasferiti in una struttura organizzata di Manfredonia, con mezzi messi a disposizione dal Comune di Vieste. Fonte: garganotv