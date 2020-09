Ufficiale. Manfredonia: + 6 positivi, 22 in totale escludendo Mezzanone. Focolaio in 2 famiglie

(statoquotidiano) Manfredonia, 18 settembre 2020. Nel momento in cui si scrive, sono 22 i cittadini dell’area geografica di Manfredonia (ad esclusione di Borgo Mezzanone, sia relativamente agli stranieri presenti nell’ex pista che agli italiani) risultati positivi al nuovo coronavirus. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it.

Come risaputo, Borgo Mezzanone fa parte del territorio di Manfredonia, ma i dipartimenti regionali pugliesi la inseriscono nell’area di Foggia, nell’elaborazione quotidiana del bollettino epidemiologico regionale. Adesso, i residenti di Mezzanone, originari di Manfredonia, se positivi al Covid sono ricompresi nel’area della città sipontina (lo stesso vale per i cittadini di Manfredonia residenti in altre località territoriali, ad esempio: frazione Montagna, etc.). Al momento non si ha un numero ufficiale dei positivi di Manfredonia residenti a Mezzanone, ma non dovrebbe essere inferiore a 5. I cittadini stranieri (positivi al Covid) presenti all’esterno del C.A.R.A, nell’area dell’ex pista, sono invece ricompresi nell’area geografica di Foggia.

Riepilogando, sono 22 i cittadini di positivi Covid ad oggi nella città di Manfredonia, almeno 2 le famiglie coinvolte. I 6 nuovi contagi farebbero riferimento sempre agli stessi 2 nuclei familiari. Sommando ai 22 positivi anche i cittadini di Manfredonia residenti a Mezzanone, il totale per la città sipontina dovrebbe essere pari ad almeno 27 attuali casi. Si attendono conferme ufficiali.

Per Mattinata: restano 3 i casi, i primi due non relativi alla contrazione del virus in ambito locale. Resta un solo positivo a Monte Sant’Angelo.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it