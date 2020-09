Zapponeta, Luciano Castigliego chiude la campagna elettorale

Zapponeta, 18 settembre 2020. La campagna elettorale giunge al termine anche a Zapponeta, dove il candidato di Italia Viva, Luciano Castigliego, lancia il rush finale: “E’ stata un’esperienza davvero significativa. Abbiamo girato la Capitanata in lungo e in largo, mettendo sempre al centro del dibattito la politica, omettendo previ calcoli di voto fini a se stessi e cercando sempre di parlare alla testa di chi ci ascoltava, mai alla pancia”.

“Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad uno spettacolo pessimo da parte del duo Emiliano – Fitto e dei loro candidati, pronti a promettere la qualunque pur di racimolare qualche voto. Credo che la politica debba fare altro, sia altro. Non a caso, sette mesi fa abbiamo deciso di correre da soli, abbandonando al proprio destino chi si erge a paladino del centrosinistra e poi in campagna elettorale si comporta da pura destra. A chi ci vota non assicuriamo né un posto di lavoro, né un bonus una tantum: la nostra unica promessa era e resterà l’impegno massimo per lo sviluppo del territorio e per la consacrazione europea della Puglia e della Capitanata, temi lontani anni luce dall’istituzionalpopulismo di Michele Emiliano e dall’ottuso sovranismo di Raffaele Fitto.”

Proprio sull’Europa, Castigliego lancia una provocazione: “Col MES ci sono più di 2 miliardi di euro a tassi inferiori a quelli di mercato per potenziare la sanità pugliese. Castigliego e Scalfarotto li raccoglieranno. Emiliano e Fitto cosa faranno? Non prenderli sarebbe un’autentica follia, vedremo se saranno capaci di svincolarsi dai diktat dei rispettivi partiti e proveranno a fare la voce grossa nell’interesse della nostra terra. Col MES gli ospedali si riaprono, senza MES se ne chiudono altri. Chi va in giro a parlare di investimenti sulla sanità ma poi rifiuta il MES, o non farà gli investimenti o ha intenzione di ipotecare il futuro dei nostri figli (e non sarebbe la prima volta)”.

Sul voto utile: “Ho ascoltato l’invito al voto disgiunto dell’On. Boccia, credo sia opportuno che un ministro della Repubblica non faccia certe esternazioni. Il voto disgiunto è una pratica che, seppur legittima, altera la competizione elettorale e la rende terreno idoneo al proliferare di pratiche clientelari. L’unico voto utile è quello coerente alle proprie idee.”

Il candidato di Italia Viva conclude: “Ormai manca davvero poco alle urne. Dobbiamo

impegnarci tutti per raggiungere l’obiettivo, ormai a portata di mano: sarebbe davvero storico per la nostra comunità. Andiamo a vincere!”.

A cura di Italia Viva Zapponeta