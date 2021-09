Esponente mafia foggiana si suicida in carcere: ritenuto vicino al clan Sinesi-Francavilla

Foggia, 18/09/2021 – (norbaonline) Si chiamava Alessandro Lanza, il 43enne che si è suicidato ieri nel carcere di Foggia ed era ritenuto appartenente al clan Sinesi-Francavilla della mafia della capitanata.

Lanza stava scontando un residuo pena di circa due anni per mafia e tentata estorsione a due imprenditori foggiani nell’ambito del processo “Corona”, nel corso del quale vennero arrestati in 24 tra affiliati e vertici della criminalità organizzata.

Il 43enne fu anche intercettato nel blitz “Blauer” del 2011 con l’accusa di aver aiutato con la latitanza, il boss della mafia garganica, Franco Libergolis. Ma fu assolto. Mentre era ancora sotto processo per il blitz “Piazza Pulita” dell’aprile 2012. In questo caso era accusato di estorsione in concorso con il fratello per aver imposto la sua assunzione in una cooperativa dedita alla raccolta dei rifiuti urbani in città. Era stato anche condannato a sette anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La sentenza poi è stata annullata in Cassazione, con il rinvio in Corte d’Appello dove il processo riprenderà nei prossimi giorni. (norbaonline)