Foggia. Maltratta moglie e figli: allontanamento per 40enne

In particolare l’indagato in più circostanze, agendo sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti alla cui assunzione era dedito, maltrattava la coniuge sottoponendola ad un regime di vita intollerabile, sia sotto il profilo materiale che morale, con atti di violenza fisica e psicologica, sovente posti in essere alla presenza dei figli minori, tali da sottoporre quest’ultimi a stimolazioni violente, inappropriate per la loro tenera età.