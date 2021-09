Foggiano 67enne trovato morto in casa dal figlio

Fano, 18/09/2021 – (Iilrestodelcarlino) Non lo sentiva da ore. Un silenzio che lo ha subito insospettito e preoccupato. E quando è arrivato a casa del padre, purtroppo ha avuto conferma dei suoi timori. Trovato senza vita ieri mattina, nella sua abitazione a Ponte Sasso, un uomo di 67 anni. Si chiamava Giuseppe Palmadessa, era originario di Lucera, in provincia di Foggia e risiedeva a Ponte Sasso da tempo. Soffriva da anni di diverse patologie.

Ieri, quando il figlio è arrivato a casa del padre, la porta era chiusa e lui non rispondeva. Immediata è partita la chiamata alle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati gli uomini del Commissariato di Fano. E una volta dentro, hanno fatto la triste scoperta. A ucciderlo, sarebbero state quindi cause naturali, mali che lo affliggevano da anni. Il caso è di competenza dell’autorità sanitaria che ora potrebbe disporre un riscontro diagnostico per accertare con esattezza i motivi del decesso. Ascoltati dagli inquirenti anche i vicini di casa di Palmadessa, i quali hanno detto di non aver sentito alcun movimento o rumore insolito. Tutto come sempre, tranne quel silenzio così prolungato che ha fatto presagire il peggio. Come poi si è purtroppo rivelato. (Iilrestodelcarlino)