Manfredonia, approvato progetto di realizzazione di 100 loculi

Manfredonia (Foggia), 18/09/2021 – LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE



Vista e condivisa la proposta– relazione del Dirigente sopra riportata; Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo

267/2000; Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del testo unico enti locali, dal dirigente del Settore Lavori Pubblici e dal dirigente del Settore Economico Finanziario; A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA



di approvare la proposta–relazione del Dirigente sopra riportata ed in conseguenza:

1. di approvare il progetto definitivo per la realizzazione di n. 100 loculi tutti disposti di “testa” al piano rialzato della tomba collettiva comunale denominato tomba “B”, per l’importo complessivo di €. 96.025,05,così distinto:



A Lavori 85.583,82 €

B Oneri per la sicurezza 1.711,68 €

Sommano 87.295,50 €

C Somme a disposizione dell’Amministrazione

C1 I.V.A. al 10% per lavori 8.729,55 €

Totale 96.025,05 €





