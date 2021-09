La mancata istanza per la costituzione di parte civile del Comune e della Provincia di Foggia nell’ambito del processo alla mafia foggiana “Decima Azione bis” è un brutto segnale per la società civile.

A prescindere da cosa sia dipesa la mancata istanza per costituirsi parte civile di due enti importanti quali il Comune e la Provincia di Foggia, tale assenza resta un brutto segnale lanciato al territorio specialmente dopo lo scioglimento dell’Ente comunale proprio per infiltrazioni mafiose. La costituzione di parte civile ha valore giuridico ma anche simbolico, lancia il messaggio che c’è un’azione antimafia anche degli enti locali e significa essere a fianco dei cittadini che hanno denunciato, sapere quanto accade nell’aula di giustizia e far valere le loro ragioni a fianco a fianco a quelle delle persone offese. È un’assenza che lascia l’amaro in bocca perché le tante parole in realtà non si sono trasformate in fatti concreti.

Addirittura, come in questo caso, impediscono, al Comune e alla Provincia di Foggia di essere ammessi come parte civile nel corso del processo penale più importante contro le mafie foggiane. Per ora bisogna dire grazie al coraggio di chi ha denunciato e che speriamo confermi il tutto in dibattimento.

Un Comune commissariato per mafia però ha l’obbligo morale e giuridico di dichiarare “guerra” senza quartiere alla criminalità organizzata. Lo deve fare anche con segnali a viso scoperto in grado di affrontare le nuove mafie che tentano di consolidare il controllo del territorio foggiano. Un plauso va fatto pervenire anche a chi ha chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Per fortuna ci sono vari organismi e associazioni, tra cui la Regione Puglia, le associazioni antimafia ”Libera” e “Giovanni Panunzio”, l’associazione antiracket “Fai” di Tano Grasso, la Fondazione antiusura “Buon Samaritano”, e la Camera di Commercio, Confindustria Puglia e Confindustria Foggia.

Su questa bellissima platea dell’antimafia sociale stona la nota che Foggia non parteciperà al processo penale in corso che avrebbe significato anche attenzione alle infiltrazioni non solo nelle istituzioni ma anche nell’economia legale.

Vincenzo Musacchio, giurista, criminologo e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80.