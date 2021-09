STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 18 settembre 2021. Nel corso della settimana, Agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia, a seguito di attività investigativa coordinata e diretta dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Foggia.

La prima ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di un foggiano di 40 anni, resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie.

In particolare l’indagato maltrattava la moglie sottoponendola a sistematiche vessazioni psichiche-fisiche, ingiuriandola frequentemente, minacciando di spararle, di ucciderla a bastonate o di farle del male, percuotendola in più occasioni con schiaffi al volto e sulle braccia durante le frequenti discussioni scaturite in seguito alla decisione della donna di volersi separare da lui, nonché ponendo in essere condotte di violenza sessuale.

La vittima inoltre, in seguito alla decisione di trasferirsi dai propri genitori, veniva perseguitata con appostamenti, pedinamenti, plurime minacce di ucciderla se non fosse rientrata a casa.