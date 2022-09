Grotta Scaloria, Coppa Nevigata e Siponto: nuovo percorso archeologico per la storia di Manfredonia

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 18/09/2022 – Grotta Scaloria, Coppa Nevigata e Siponto. La storia di Manfredonia si unisce in un nuovo percorso archeologico alla scoperta di nuove tracce della nostra cultura e del nostro lascito al territorio.

Una rarità, come ha spiegato ieri la Dott.ssa Donatella Pian, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la BAT e Foggia, che vi siano nella stessa città tre scavi in concessione ministeriale ed in collaborazione tra enti ed università locali, nazionali ed internazionali.

Questo è stato uno dei punti fondamentali dell’incontro avvenuto ieri a Palazzo dei Celestini organizzato dalla Soprintendenza SABAP e dalla Direzione Regionale Musei, patrocinato dalla Città di Manfredonia.

Proprio in rappresentanza di quest’ultimo sono intervenuti il Sindaco di Manfredonia, Ing. Gianni Rotice e l’Ing. Anna Trotta, Assessore alla Pianificazione Urbana; oltre ai sentiti ringraziamenti, Il Sindaco ha ribadito la sua filosofia, secondo cui lo sviluppo deve partire dalle eccellenze, in questo caso quello del patrimonio culturale e ha sottolineato l’inizio della creazione di un sistema di accoglienza che renderà ancora più accattivante Manfredonia. L’Assessore Trotta, riprendendo l’intervento di primo cittadino si è inoltre augurata un continuo interfacciarsi tra Enti per la tutela del patrimonio cittadino.

“I nostri monumenti sono la nostra memoria” ha affermato l’Assessore. In un nuovo programma di rigenerazione urbana che vedrà l’unione di passato e presente riconnettersi con il futuro tessuto cittadino, è stato annunciato l’inizio dei colloqui tra Comune di Manfredonia, Ministero delle Infrastrutture e RFI per la rimozione dei binari ferroviari che hanno impedito un sano sviluppo.

In seguito Francesco Longobardi, Direttore del Parco Archeologico di Siponto ha parlato dei risultati sorprendenti degli ultimi scavi a Siponto, in cui si sono potuti scoprire i cardi e i decumani dell’antica complesso romano di Sipontum. Potranno inoltre essere fatti ulteriori scavi grazie all’accantonamento di fondi previsto dalla legge 190.

Sono poi iniziati gli interventi degli archeologi e dei professionisti della cultura che si occupano dei tre siti: Eugenia Isetti, Guido Rossi e Antonella Traverso per Grotta Scaloria, Giulia Recchia per Coppa Nevigata e Giuliano Volpe, Roberto Goffredo e Maria Turchiano per Siponto. In tutti gli interventi il comune filo conduttore è stato l’acqua, elemento creatore di vita e opportunità per la crescita del territorio da più di 8000 anni.

Gli interventi hanno seguito infatti l’ordine cronologico che caratterizzano i siti, in cui uomo e territorio si sono fusi e hanno collaborato allo sviluppo di uno snodo fondamentale per i traffici commerciali e importante punto strategico, testimoniati dal ritrovamento delle fortificazioni e di orci per olio a Coppa Nevigata e dell’anfiteatro e l’antica Basilica a Siponto. Sulla Grotta Scaloria la Dott.Isetti, in una conversazione privata, ha auspicato la creazione di un museo o di un hub che potesse riprodurre la struttura della grotta, non visitabile se non da pochi eletti con una lunga preparazione fisica.

Gli scavi nei tre siti sono attualmente in corso e si attendono con ansia importanti novità che possano dare alla luce scorci di storia e di cultura e che diano nuovo slancio alla scoperta del nostro retaggio, in un cammino di crescita per la città di Manfredonia

A cura di Piercosimo Zino