Strepitosa Sofia Raffaeli, campionessa mondiale di ginnastica ritmica

Stato Donna, 18 settembre 2022. Sofia Raffaeli è la nuova campionessa del mondo di ginnastica ritmica. Il fenomeno della Ginnastica Fabriano, cresciuto ed allenato da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, con il totale di 133.250, conquista il titolo iridato nel Concorso generale di Sofia, in Bulgaria, davanti alla tedesca Darja Varfolomeev, argento a quota 132.450, e alla bulgara Stiliana Nikolova, bronzo con 128.800. Queste tre ginnaste staccano anche il biglietto per i rispettivi paesi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quinta l’altra azzurra Milena Baldassarri.

Il “vulcano di Chiaravalle”, la città marchigiana dov’è nata, classe 2004, dedica il successo alla sua regione, le Marche, colpita dal nubifragio: “Dedico il titolo alla mia terra”, ha detto, e alle sue due allenatrici. Il trionfo di ieri, quello su tutti gli attrezzi, porta il suo personale palmares a 5 ori (All Around, Cerchio, Palla, Nastro e Team Ranking) e un bronzo (Clavette). Per la FGI invece si tratta del sesto piazzamento contando anche il bronzo alla palla di Milena Baldassarri.

Un bottino mai raggiunto prima, come il podio nel completo, dove nessuna italiana era mai riuscita a salire fino ad ora. “Sofia Raffaeli vince nel giorno del suo onomastico, nella città che porta il suo nome, nella seconda patria delle sue allenatrici. Un trionfo anche per tutta la Sezione di Ritmica guidata dalla DTN Emanuela Maccarani”, ha commentato la Federazione Ginnastica d’Italia.