CCIAA Foggia, al via la presentazione delle domande per i voucher 2023

Foggia – Come anticipato nei giorni scorsi, la Camera di Commercio di Foggia, ha definito i termini per la presentazione delle domande a quattro bandi promossi dall’Ente di via Protano, aventi l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del sistema imprenditoriale di Capitanata.

Le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, con sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia, potranno presentare le domande nei tempi seguenti:

Bando Doppia Transizione – digitale ed ecologica -, dalle ore 9.00 del 29 settembre 2023 alle ore 21.00 del 30 ottobre 2023;

Bando Formazione Lavoro, dalle ore 11.00 del 29 settembre 2023 alle ore 21.00 del 30 ottobre 2023;

Bando Internazionalizzazione, dalle ore 14.00 del 29 settembre 2023 alle ore 21.00 del 30 ottobre 2023;

Bando Turismo, dalle ore 16.00 del 29 settembre 2023 alle ore 21.00 del 30 ottobre 2023.

Le richieste di voucher devono essere trasmesse in modalità telematica, attraverso la piattaforma Web Telemaco. Si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. Al raggiungimento di richieste di contributi superiori alla dotazione finanziaria sarà possibile la chiusura anticipata del bando. Saranno automaticamente escluse le domande pervenute prima o dopo i termini previsti.

Alle imprese femminili verrà riconosciuta una premialità pari al 20% del contributo concesso mentre alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità pari al 5% del contributo concesso.

Tutte le informazioni e i moduli di richiesta sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Foggia, all’indirizzo:

www.fg.camcom.it/bandi-contributi/bandi-sostegno-imprese

Per assistenza è possibile contattare gli uffici della Camera all’indirizzo email imprese@fg.camcom.it o, telefonicamente al 0881-797350, 0881-797228, 0881-797303.