Giovedì scorso (14 settembre 2023) un gruppo di residenti dei comparti ha incontrato l’A.D. di Ase (dott. Leone) e l’assessore alle risorse finanziarie e programmazione del comune (dott.ssa Lauriola) per dar seguito ai precedenti incontri, in vista del redigendo piano industriale di Ase.

CESTINI PER RIFIUTI

saranno installati diversi cestini nei vari comparti. Tuttavia gli interlocutori di Ase hanno messo in guardia sul fatto che i cestini potrebbero poi diventare motivo di recriminazione dei residenti a causa di incivili che vi getteranno dentro qualsiasi cosa.

Sarà anche premura dei residenti educare i propri figli, dare loro l’esempio e vigilare.

Noi nei prossimi giorni i residenti indicheranno dei punti in cui posizionarli.

CESTINI PER LE DEIEZIONI CANINE

ne saranno installati 2 – 3 in ogni comparto, nei pressi delle aree verdi.

RITIRO A CHIAMATA DEGLI SFALCI DEI NOSTRI GIARDINI

al momento non è possibile. Il costo che graverebbe sull’azienda renderebbe necessario un ulteriore aumento della Tari.

SFALCIO ERBACCE

E’ previsto per contratto di servizio con il comune, ma solo per i bordi strada e marciapiede.

E’ possibile richiedere l’intervento inviando la segnalazione a:

info@asemanfredonia.it

Per quanto riguarda le erbacce delle zone del verde pubblico, dovrebbe essere cura del comune intervenire.

Su quest’ultimo aspetto, dato che si richiede che nei comparti vengano erogati gli stessi servizi del resto della Città, e dato che nel resto della Città gli interventi di sfalcio sono limitati pochissime zone, c’è da farsi poche illusioni!

PULIZIA STRADE

non è stato definito con precisione il punto.

Tuttavia i residenti torneranno a parlarne quando presenteranno la proposta di collocazione dei cestini.

SECONDO RITIRO SETTIMANALE PLASTICA

Anche questa richiesta sarebbe accolta solo a fronte di un aumento della tariffa Tari. Quindi al momento non si può soddisfare.

DISINFESTAZIONE ANCHE NELLE TRAVERSE LATERALI

Hanno preso in carico la richiesta che dovrebbe essere soddisfatta.

(ed i residenti verificheranno…)

MAGGIOR CAUTELA NELLO SVUOTAMENTO DEI MASTELLI

Hanno preso in carica la segnalazione richiedendo agli addetti di prestare maggiore attenzione.

(nota stampa).