Comando della Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, saluta il Comandante Mostacchi

Il 18 settembre 2023, alle ore 15.30, in Bari, presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, sito in via Lungo Mare Nazario Sauro, n. 45, Palazzo Agricoltura, alla presenza del Vice Comandante del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, Generale di Divisione, Nazario Palmieri, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando, tra il Generale di Brigata Antonio Danilo Mostacchi, che assumerà il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità in Roma e il Colonnello Angelo Vita, già Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” in Potenza.

Tra i presenti, oltre al Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Divisione Stefano Spagnol, tutti i Comandanti dei Reparti dell’Arma Forestale della Regione.

Il Generale di Brigata Antonio Danilo MOSTACCHI, 63 anni, nato a Foggia, coniugato con un figlio, è Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri, del Ruolo forestale iniziale.

Laureato in Scienze Forestali è abilitato alla professione di dottore agronomo e forestale e ha insegnato dal 2016 al 2018, in qualità di professore a contratto, la materia di “legislazione forestale e ambientale” presso l’Università degli Studi della Basilicata.

Dal 1987 al 1989 ha prestato servizio militare in qualità di ufficiale di artiglieria presso il 28° Gruppo “Livorno” in Tarcento (UD), nella Brigata Meccanizzata “Mantova”, congedandosi con il grado di tenente.

Nel 1989 ha iniziato a prestare servizio nel Corpo Forestale dello Stato svolgendo diversi incarichi amministrativi, logistici e operativi presso la Direzione Generale di Roma.

Dal 1990 al 2005 ha avuto la responsabilità del settore forniture di vestiario ed equipaggiamento; nel 1998 ha frequentato il Corso di qualificazione per eurotutor presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione curando successivamente, in qualità di responsabile, l’attuazione del programma formativo per l’introduzione dell’euro nel Ministero per le Politiche Agricole.

Dal 2002 al 2008 è stato responsabile del Centro nazionale cinofilo e dal 2003 al 2008 del Centro nazionale per i servizi a cavallo e del Reparto d’onore a cavallo, nonchè dal 2004 al 2005 del Centro nazionale armamento e tiro.

Dal 2006 al 2007 ha comandato il Centro operativo regionale antincendi boschivo della Lombardia.

Promosso Primo Dirigente, dal 2009 al 2012, ha svolto l’incarico di Capo del Reparto addestramento del Servizio Centrale Scuole coordinando lo svolgimento dell’attività formativa presso le sedi della Scuola del Corpo forestale dello Stato.

Dal 2012 al 2014 ha diretto la Divisione 8^ – Infrastrutture e sicurezza sul lavoro – presso l’Ispettorato Generale di Roma. Promosso Dirigente Superiore, dal 2014 al 2016, è stato Comandante regionale della Basilicata, nonché, ad interim, dal 2014 al 2015, Comandante regionale della Calabria e Sicilia.

Durante il servizio nel Corpo forestale dello Stato, presso l’Ufficio di Coordinamento delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro su diverse tematiche tecnico-operative di interesse nazionale.

Presso la Scuola Superiore di Polizia ha ricoperto più volte l’incarico di responsabile di corsi di formazione dirigenziale per il personale del Corpo forestale dello Stato, nonchè ha svolto numerose lezioni sulle dinamiche relative alle funzioni manageriali e gestionali di organismi complessi nell’ambito istituzionale.

Ha tenuto numerose relazioni sul modello organizzativo ed i compiti e le funzioni del Corpo forestale dello Stato presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia e la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Dal 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 177/2016, con l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, ha ricoperto l’incarico di Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” sino al 30 aprile 2018, assumendo successivamente l’incarico di Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Puglia” sino al 17 settembre 2023.

Nel suo intervento, il Gen. B. Antonio D. Mostacchi, nel porgere al suo successore il più fervido augurio di buon lavoro, ha espresso viva soddisfazione per l’esperienza vissuta nei cinque anni del suo mandato, ringraziando il personale per la qualificata e competente collaborazione fornita al fine di garantire la tutela dell’ambiente e del patrimonio forestale, della biodiversità e della sicurezza agroalimentare, nonché per la salvaguardia del paesaggio e la protezione delle risorse naturali e della fauna selvatica a favore del territorio e della comunità pugliese.

Il Colonnello Angelo VITA, 57 anni, nato a Satriano di Lucania (PZ), coniugato, con tre figli, è Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, del Ruolo forestale iniziale.

È assunto nel Corpo forestale dello Stato il 16/3/1994.

Durante la sua carriera ha assunto numerosi incarichi, tra cui:

Dall’anno 1996 al 20 maggio 2010 è stato Responsabile del servizio regionale METEOMONT del Comando Regionale della “Basilicata” del Corpo Forestale dello Stato.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli uffici del Corpo Forestale dello Stato in Basilicata, dal 22 febbraio 1997 al 20 maggio 2010; Responsabile per la Basilicata per l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio, attività di rilievo e collaudo della 1°, 2° e 3° fase svoltasi negli anni 2003-2007; Responsabile del Servizio CITES Territoriale dall’11 settembre 2007 al 20 maggio 2010; Responsabile del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF) del Comando provinciale di Potenza del Corpo forestale dello Stato dal 13 luglio 2009 al 20 maggio 2010;

Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato di Benevento dal 20 maggio 2010 al 31 marzo 2012 Comandante Provinciale ad interim del Corpo Forestale dello Stato di Potenza dal 1° settembre 2011 all’ aprile 2012; Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Potenza dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2016;

Dal 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 177/2016, con l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri è stato Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Potenza dal 1° gennaio 2017 al 5 agosto 2018;

Comandante in sede vacante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” dal 29 aprile 2018; Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” dal 6 agosto 2018 al 17 settembre 2018; Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” dal 18 luglio 2023; Ha conseguito le lauree magistrali in Ingegneria Civile, con lode, il 4/4/1991, ed in Giurisprudenza, il 20/10/2006, presso l’Università Federico II” di Napoli.

Ha vinto il concorso per primo dirigente del Corpo forestale dello Stato il 3/3/2010;

È Ufficiale del Genio Civile, con determinazione Ministero della Difesa del 31/5/2019. È autore di numerosi articoli e saggi in Diritto ambientale, pubblicati sulle maggiori riviste di settore; È professore a contratto per l’Università degli Studi di Basilicata in “Legislazione forestale”; È docente nella cattedra di “Scienze Ambientali” presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri; È stato docente nelle materie di diritto ambientale in numerosi corsi di specializzazione del Corpo forestale dello Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Il Col. Angelo VITA che lascia l’incarico di Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Basilicata”, nel ringraziare il suo predecessore, cui ha espresso i sentimenti di profonda stima, ha manifestato a sua volta compiacimento per il nuovo incarico assunto.