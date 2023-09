Comparatori online: bisogna saper cercare

I comparatori di prezzo sono divenuti talmente popolari che le piattaforme e i siti di confronto dei costi di beni e servizi si sono letteralmente moltiplicati nell’ultimo periodo. Sono, del resto, il 92 per cento gli italiani che si servono di questi siti prima di comprare online – ma anche offline – e la media è tra le più alte in Europa. La popolazione del Belpaese è fatta in larga parte da risparmiatori, e questo approccio riguarda i beni di consumo ma anche i servizi.

La diffusione dei comparatori internazionali

Inizialmente il trend della comparazione si è diffuso a partire da piattaforme come Costameno, seguite da multinazionali come Kelkoo, che ne hanno ampliato la popolarità. A seguire sono arrivati portali come Idealo, che, tramite un meccanismo cooperativo con i negozi e gli shop online, propongono le offerte più convenienti, catalogate in maniera neutrale, a seconda dei prezzi e delle promozioni attuate di volta in volta dai venditori digitali. I prodotti presenti sono suddivisi per categoria, dall’abbigliamento alla cosmetica, dall’arredamento all’oggettistica, fino agli accessori, ai beni per l’infanzia, alla gioielleria: c’è di tutto, e si possono trovare anche modelli specifici o marche particolari. Basta saper cercare e avere le idee chiare sul prodotto desiderato.

Non solo prodotti: i comparatori di servizi e tariffe

La comparazione dei prezzi dei prodotti è di grande aiuto ai consumatori, perché riduce i tempi di ricerca, e consente di comprare proprio ciò che si desidera a costo competitivo. Esistono anche delle app che catalogano volantini aggiornati con le offerte della settimana o del mese, sia per supermercati che per store di elettronica o arredamento, ad esempio: spendendo un po’ di tempo in più nella ricerca si possono comunque trovare offerte interessanti anche sul canale fisico, sempre tramite la tecnologia. Diverso è invece quando i compara prezzi servono a ricercare i migliori servizi online e le migliori tariffe al costo più concorrenziale. In questo caso le piattaforme del web sono l’unica alternativa disponibile. I comparatori di tariffe, ad esempio, mettono a confronto i costi delle utenze tipo energia elettrica, gas, telefonia, Internet per la casa. A volte si tratta di piattaforme che funzionano a mo’ di motore di ricerca, indicizzando e proponendo i prezzi migliori come dichiarati dagli operatori di settore. Il più delle volte però questi siti funzionano tramite affiliazione, e dunque non sono comparatori puri, ma percepiscono un guadagno in percentuale dall’attivazione dei contratti presso le aziende sponsorizzate. In altri casi ancora, al confronto dei costi di un servizio si uniscono anche delle schede o tabelle informative, oppure un aiuto all’attivazione: nel caso dell’energia elettrica o del gas, ad esempio, il portale diviene un intermediario per eseguire volture, letture contatori, e così via.

Si tratta di una formula più complessa rispetto a quella della pura e semplice aggregazione/comparazione, e lo stesso si può dire di quei portali che uniscono alla catalogazione dei costi anche informazioni extra, se non addirittura recensioni. Ciò accade prevalentemente in caso di servizi che richiedono una conoscenza profonda del settore prima di essere attivati, dal trading online al rilascio di carte di credito o debito, passando per il mercato delle criptovalute, oppure quando si intende comparare i migliori bonus di una piattaforma di scommesse a distanza. I fattori in gioco, in tutti questi casi, non riguardano solo il costo, ma anche il funzionamento dei servizi, le eventuali commissioni, i metodi di pagamento accettati, la qualità dell’help desk e così via.

Le recensioni, poi, diventano un’aggiunta fondamentale nel caso di alcuni servizi più costosi e complessi nell’organizzazione, ad esempio nel comparto dei viaggi. Un esempio su tutti, in questa direzione, è quello dei portali come Airbnb, Trivago, TripAdvisor. Il rating da parte degli utenti si unisce alla comparazione dei prezzi in riferimento ad alloggi, voli, oppure a pacchetti completi. Queste piattaforme, inoltre, alle recensioni e alla comparazione dei costi tra vari operatori uniscono anche la possibilità di effettuare prenotazioni a condizioni vantaggiose. Il funzionamento è molto simile a quello di un’agenzia di viaggi telematica, tanto che dai siti più organizzati si possono addirittura prenotare auto a noleggio ed effettuare check-in online. Come si vede siamo ben oltre la pura e semplice aggregazione di offerte.

Come scegliere un compara-prezzi?

Le opportunità di rivolgersi a un comparatore di costi e tariffe superano i rischi. Tra i punti di forza delle piattaforme di comparazione rientrano la velocità e la semplicità nel consultare in via schematica un riepilogo delle offerte presenti online in un dato momento.

Ecco alcuni consigli utili, per muoversi con facilità tra queste piattaforme:

Si deve conoscere quello che si cerca, prodotto o servizio che sia, e saperne i costi medi indicativi

Meglio consultare più fonti, per verificare che i prezzi medi siano allineati, senza troppo divario tra l’uno e l’altro

Preferibilmente si deve diffidare delle promozioni troppo vantaggiose: potrebbero nascondere costi extra o non essere affidabili nell’elaborazione della compravendita

Si deve essere a conoscenza di come guadagnano i comparatori, ovvero se funzionano tramite affiliazione e richiedono costi di intermediazione, oppure se hanno la natura di solo “search” e aggregatore tra le offerte del web.

Tutti questi piccoli trucchi servono a riconoscere un buon comparatore. Esistono anche siti che recensiscono i compara -prezzi: anche questa è un’idea, se si ha un po’ di tempo in più da destinare alla ricerca del servizio ad-hoc.