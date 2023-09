Emiliano: “Auguri al neo direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza”

Gli auguri del Presidente Emiliano al neo direttore della Gazzetta del Mezzogiorno

“Intendo rivolgere al neo direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza gli auguri di buon lavoro. Colgo l’occasione per ringraziare il direttore Oscar Iarussi per il lavoro svolto sempre con grande attenzione e intelligenza verso i temi del Sud e della Puglia e Basilicata in particolare.

In un sistema di informazione plurale siamo certi che la Gazzetta continuerà ad essere un punto di riferimento importante e credibile per tutto il territorio”. Lo dichiara il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.